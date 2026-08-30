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This Forgotten Fox Sitcom Feels Like Pixar's Inside Out For Adults

This Forgotten Fox Sitcom Feels Like Pixar's Inside Out For Adults

More than two decades before Inside Out premiere in theaters, an underrated Fox comedy brought America inside the crowded psyche of its own titular character.

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