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Крымская газета

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В Черноморском районе 1 сентября бензин АИ-95 — только по талонам и в бак

В Черноморском районе 1 сентября бензин АИ-95 — только по талонам и в бак

Глава администрации Черноморского района Андрей Шатыренко сообщил, что с 10:00 1 сентября АЗС «ТЭС» в Черноморском начинает розничную торговлю бензином АИ-95.

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