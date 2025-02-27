SpaceX запустила с космодрома во Флориде ракету Falcon 9 с лунным модулем Nova-C

С космодрома во Флориде компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с лунным модулем Nova-C. Старт транслировали на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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