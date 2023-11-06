В Твери полицейские и общественники провели профилактическую беседу с учащимися колледжа

Оперуполномоченный УНК регионального УМВД майор полиции Елена Новожилова и член Общественного совета при региональном УМВД Валерий Смирнов организовали профилактическое мероприятие для учащихся Тверского политехнического колледжа.
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