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Закон, порядок, государство

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В Твери полицейские и общественники провели профилактическую беседу с учащимися колледжа

Оперуполномоченный УНК регионального УМВД майор полиции Елена Новожилова и член Общественного совета при региональном УМВД Валерий Смирнов организовали профилактическое мероприятие для учащихся Тверского политехнического колледжа.

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