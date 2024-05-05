Международный автосалон в Пекине: обзор выставки и перспективы для российского рынка Елена ГалицкаяПоследние новости из мира автомобильной индустрии привлекли внимание мировых экспертов и специалистов, собравшихся на международном автосалоне в Пекине.
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