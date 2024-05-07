Научно обоснованные приметы, которые могут предсказать дождь Алёна ЮрьеваС течением времени и развитием науки многие народные приметы и предсказания были объяснены рационально, основанные на наблюдениях и знаниях о природе.
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