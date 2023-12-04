Пугачева определилась с новым местом жительства

74-летняя Алла Пугачева, по всей видимости, не находит удовлетворения в жизни на Кипре. Источники, близкие к ситуации, утверждают, что она недовольна «провинциальностью» Лимассола, чье население насчитывает всего 245 тысяч человек.
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