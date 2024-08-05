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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Балахнин о том, что Карпину понравилась игра «Ростова» при 0:5 от «Зенита»: «Не знаю, что он имел в виду. Может, и правда получил удовольствие от этого всего» 

– Я не знаю, что Карпин имел в виду, когда говорил, что ему понравилась игра «Ростова». Это его личное дело и мнение.

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