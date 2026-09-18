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Царьград

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Московская биржа возобновила утренние торги 27 января 2025 года

Московская биржа возобновила утренние торги 27 января 2025 года

27 января 2025 года Московская биржа возобновила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках.

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