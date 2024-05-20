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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Над Ираном пролетел крупный «чёрный лебедь»

Над Ираном пролетел крупный «чёрный лебедь»

Новости к полудню потекут рекой, пока же имеем скудный суповой напор достоверной информации: иранская делегация возвращалась 19 мая из Азербайджана, где президент Ирана Ибрахим Раиси вместе с Ильхамом Алиевым провели «историческую встречу» (эпитет иранских правительственных СМИ) и открывали гидроузлы на реке Араз.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Иран, я думаю, выяснит все обстоятельства, но даже если за этим стоят Турция и Израиль, то за этими странами, без сомнения, &quot;торчат уши&quot; англосаксов.
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