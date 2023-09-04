Московские школьники выиграли «золото» на Международной олимпиаде по информатике

Столичные школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике. Состязание среди молодых программистов прошло в Венгрии с участием учеников из разных стран, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Столичные школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике. Состязание среди молодых программистов прошло в Венгрии с участием учеников из разных стран, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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