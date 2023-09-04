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Московские школьники выиграли «золото» на Международной олимпиаде по информатике

Московские школьники выиграли «золото» на Международной олимпиаде по информатике

Столичные школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике. Состязание среди молодых программистов прошло в Венгрии с участием учеников из разных стран, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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