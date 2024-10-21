Мусиала может восстановиться к матчу с «Барсой» – хавбек «Баварии» не играл со «Штутгартом из-за проблем с тазобедренным суставом. Станишич вернулся к тренировкам впервые с августа

Полузащитник «Баварии», пропустивший матч со «Штутгартом» в Бундеслиге из-за проблем с тазобедренным суставом, усиленно работает над восстановлением, чтобы принять участие в матче Лиги чемпионов в среду, передает журналист Флориан Плеттенберг.
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