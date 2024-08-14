Фудкорт, «Волгонариум», центр креатива: каким видят будущее подземной галереи на Баумана

Подземная галерея под улицами Баумана и Профсоюзной находится в запустении уже более 20 лет. Какие пространства для молодежи и туристов могут там появиться, где взять на это деньги и что стоит на пути преображения «подземки», обсудили накануне на дискуссии с экспертами и жителям города.