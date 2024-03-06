"Травоядное" поведение России провоцирует агрессию Запада

Liudmila Kosteley

Я сначала подумала, что этот разговор розыгрыш. Да ещё в РАЗВЕДКЕ! Все прекрасно знают, что при современной технологии. Всё прослушивается. С одной стороны хорошо, сколько ТЕРАКТОВ удалось предатвратить, прослушивая ТЕРРОРИСТОВ.