Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Травоядное" поведение России провоцирует агрессию Запада

"Травоядное" поведение России провоцирует агрессию Запада

Автор: Елена Панина  Фёдор Лукьянов неплохо описал опасно близорукую реакцию Запада на обнародованную аудиозапись разговора немецких офицеров о перспективах использования ракет «Таурус» для разрушения Крымского моста.

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Комментарии
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БВ
Буданов Владимир
Так ведь партнеры... В.В.П.
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2 час.
Liudmila Kosteley
Я сначала подумала, что этот разговор розыгрыш. Да ещё в РАЗВЕДКЕ! Все прекрасно знают, что при современной технологии. Всё прослушивается. С одной стороны хорошо, сколько ТЕРАКТОВ удалось предатвратить, прослушивая ТЕРРОРИСТОВ.
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20 мин.
Андрей Павлов
&quot;Москва никогда не решится атаковать территорию стран Запада?&quot; А это уже как бизнес порешает. Ибо он в стране рулит.
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19 мин.

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