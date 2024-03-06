Автор: Елена Панина Фёдор Лукьянов неплохо описал опасно близорукую реакцию Запада на обнародованную аудиозапись разговора немецких офицеров о перспективах использования ракет «Таурус» для разрушения Крымского моста.
"Травоядное" поведение России провоцирует агрессию Запада
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БВ
Буданов Владимир
Так ведь партнеры... В.В.П.
Ответить
2 час.
Liudmila Kosteley
Я сначала подумала, что этот разговор розыгрыш. Да ещё в РАЗВЕДКЕ! Все прекрасно знают, что при современной технологии. Всё прослушивается. С одной стороны хорошо, сколько ТЕРАКТОВ удалось предатвратить, прослушивая ТЕРРОРИСТОВ.
Ответить
20 мин.
Андрей Павлов
"Москва никогда не решится атаковать территорию стран Запада?" А это уже как бизнес порешает. Ибо он в стране рулит.
Ответить
19 мин.
Свежие комментарии