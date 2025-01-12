Министр обороны Польши: польское общество устало от украинского конфликта

В Польше накапливается усталость от украинского конфликта, особенно когда молодые украинцы живут в польских пятизвёздочных отелях и ездят на новых автомобилях по европейской стране, заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
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