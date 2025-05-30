«Мой ребенок сам решит, рожать или нет»: сексолог рассказала URA.RU о проверке репродуктивного здоровья детей

Ребенок в будущем должен сам принимать решение рожать ему или нет. Так врач — психотерапевт, семейный системный психотерапевт, сексолог, диетолог-нутрициолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина прокомментировала в разговоре с корреспондентом URA.