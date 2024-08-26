14 минут геймплея экшена на выживание Atomfall от авторов Sniper Elite После недавнего ...

14 минут геймплея экшена на выживание Atomfall от авторов Sniper EliteПосле недавнего показа нового трейлера Atomfall команда разработчиков из студии Rebellion решила, что этого недостаточно и нужно показать публике еще больше игрового процесса их предстоящего экшена на выживание от первого лица.
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