За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 969 подписчиков

«Пежо Ситроен Рус» и United Petrochemicals договорились о выпуске моторных масел в Калужской области

«Пежо Ситроен Рус» и United Petrochemicals договорились о выпуске моторных масел в Калужской области

В технопарке, расположенном в Калужской области, началось производство моторных масел российского бренда AUTOREPAR™ — преемника международной линейки EUROREPAR™, основанной французскими автопроизводителями «Пежо» и «Ситроен» (автоконцерн Stellantis).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии