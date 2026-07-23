«Пежо Ситроен Рус» и United Petrochemicals договорились о выпуске моторных масел в Калужской области

В технопарке, расположенном в Калужской области, началось производство моторных масел российского бренда AUTOREPAR™ — преемника международной линейки EUROREPAR™, основанной французскими автопроизводителями «Пежо» и «Ситроен» (автоконцерн Stellantis).
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