Депутат Затулин призвал сделать полноценное ведомство по делам миграции

Первый зампред комитета Государственной думы по делам СНГ, спецпредставитель ГД по вопросам миграции Константин Затулин выступил с призывом сформировать полноценное ведомство, которое займётся вопросами миграции.
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