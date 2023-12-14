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Депутат Затулин призвал сделать полноценное ведомство по делам миграции

Депутат Затулин призвал сделать полноценное ведомство по делам миграции

Первый зампред комитета Государственной думы по делам СНГ, спецпредставитель ГД по вопросам миграции Константин Затулин выступил с призывом сформировать полноценное ведомство, которое займётся вопросами миграции.

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