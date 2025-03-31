Специалисты Противопожарной службы Ямала провели уроки пожарной безопасности для волновахских школьников

На занятиях ребятам рассказали об аккуратном обращении с огнём, правильном использовании электроприборов и последствиях детских шалостей, а также показали как действовать при возгорании и пользоваться огнетушителями.
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