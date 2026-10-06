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Нижегородская правда

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Проезд ограничат около ДК ГАЗ в Нижнем Новгороде 7 октября

Проезд ограничат около ДК ГАЗ в Нижнем Новгороде 7 октября

7 октября движение транспорта временно приостановят на участке площади Киселева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

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