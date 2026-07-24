Россия поможет Абхазии в реализации госпрограммы развития до 2030 года

Совет Федерации на пленарном заседании 24 июля одобрил закон о ратификации Соглашения между Россией и Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии