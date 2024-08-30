Кармическое новолуние в Деве: что можно и нельзя делать в ночь исполнения желаний 3 сентября Алёна Юрьева С наступлением 28 августа 2024 года завершился один из самых напряженных периодов в астрологии — ретроградный Меркурий, который длился с 5 августа.