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Великобритания: в российской Арктике обнаружена путинская военная база

Великобритания: в российской Арктике обнаружена путинская военная база

Английские читатели высмеивают истерию в британских СМИ вокруг «новых» российских военных баз в Арктике.

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Lora Некрасова
Да, Северный морской путь всегда был наш, нам известно об этом с пелёнок. И всем завистникам скажу - на чужой каравай рот не разевай.
МИХАИЛФЕДОР Два человека
КОГДА ЖЕ ВЫ УСПОКОИТЕСЬ!! РОССИЯ! ЭТО ОГРОМНАЯ ЗЕМЛЯ!!! И НЕ ЛЕЗЬТЕ К НЕЙ СО СВОИМИ ТУПЫМИ ВОПРОСАМИ!! И ТУПЫМИ КРИКАМИ!!! МОЛОДЕЦ ПУТИН!!! ЕЩЁ ВАМ ЛЕТ ПЯТЬ ПОСТОЯТЬ У ВЛАСТИ!! И АМЕРИКА СТАНЕТ РАКОМ НА КОЛЕНИ!!!
Виктор Каменский
Идиоты.
Aнатолий Райков
Поздно,мы давно уже там. https://youtu.be/bsqEgX4pnP0
Барри
Лучший Президент, Стратег и Политик страны РУСОВ! За Путина!
Aнатолий Райков
И что вам не нравится что Россией северные широты давно освоены и за долго до открытия Америки.Да и наши дети по СМП путешествуют. https://youtu.be/Ib1Knr6Ka5o
Барри
Барри
Остальные пришельцы домой: на историческую родину!!!
Барри
За Суверенитет! За поправки в Конституции! За Владимира Владимировича Путина!!! Вставай, страна огромная!!!
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Сразу не читая статьи . Какая в сраку эта путинская база . Это база была создана руководством страны в СССР для укрепления обороноспособности страны и благодаря сторонникам горбачёвского , Ельцинского , медведевского ,и вот тогда можно упомянуть, и Путинского режима была благополучно разрушена и только теперь пришло осознание того что они очень нужны , начинают восстанавливаться

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