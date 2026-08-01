ВВС Турции отрабатывают полёты на малых высотах у границ России - над Эстонией

В воздушном пространстве Прибалтики продолжается отработка авиационных маневров ВВС НАТО. Полёты и их элементы необходимы для поддержания готовности самолётов альянса к оперативному реагированию на воздушные инциденты, сообщило министерство обороны Эстонии.