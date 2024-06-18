Египет выдал РФ за два года 5 россиян, подозреваемых в убийстве и мошенничестве

Global Look Press/Maksim Konstantinov/Global Look Press Египет в период с 2022 по 2023 год выдал пятерых россиян, которые совершили преступления по статьям "дача взятки", "мошенничество", "убийство" и "руководство организованной преступной группой".
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