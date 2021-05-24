Жители Дальнего Востока увидят солнечное затмение во время "суперлуны" 26 мая

Россияне на Дальнем Востоке 26 мая станут свидетелями лунного затмения во время "суперлуния" — момента, когда полная Луна находится в точке наибольшего сближения с Землей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.