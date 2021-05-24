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Жители Дальнего Востока увидят солнечное затмение во время "суперлуны" 26 мая

Жители Дальнего Востока увидят солнечное затмение во время "суперлуны" 26 мая

Россияне на Дальнем Востоке 26 мая станут свидетелями лунного затмения во время "суперлуния" — момента, когда полная Луна находится в точке наибольшего сближения с Землей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

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