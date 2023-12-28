Пассажирка показала, как сосед беспардонно нарушил её личное пространство

Ваше кресло пинают? Вас чуть не придавило внезапно откинувшееся кресло? В нос ударил зловонный запах? Вы видите, как кто-то обрезает ногти на ногах? Не все знакомы с этикетом в аэропорту и на борту самолёта.
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