Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с нападениями боевиков в республике Дагестан, жертвами которых, предварительно, стали девять человек, и еще 25 пострадали.

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