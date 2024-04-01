Жительница Кургана нарвалась на аферистов, покупая в Сети вязальный станок

К сожалению, случаи мошенничества в сети Интернет становятся все более распространенными. В Кургане недавно произошел очередной такой инцидент, когда злоумышленник под предлогом продажи вязальной машины по выгодной цене обманом завладел деньгами местной жительницы.
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