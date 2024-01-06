Джеймс Ки: Команда Audi сложится в лучшем случае к 2027 году

AudiВ 2026 году в Формуле 1 должна дебютировать заводская команда Audi, созданная на базе коллектива Sauber, и немецкий автопроизводитель ведёт активную подготовку к этому, набирая персонал и ведя технические разработки.
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