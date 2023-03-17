Что сделать чтобы не потели подмышки?

Потливость подмышек может стать настоящей проблемой. Неприятные ощущения, постоянное желание сменить одежду и помыться, специфический запах, влажные пятна на одежде любого заставляют чувствовать себя дискомфортно.
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