Железняк: США и Украина могут завершить работу по сделке о ресурсах до 26 апреля

США и Украина планируют завершить работу по соглашению о редкоземельных металлах до 26 апреля. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале со ссылкой на подписанный меморандум между странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии