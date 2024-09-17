Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ленин уничтожил образование в России

Ленин уничтожил образование в России

Юрий Кот "Необольшевицкие пропагандисты любят рассказывать про изданный в 1917 году ленинский декрет об учреждении нескольких высших учебных заведений.

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Комментарии
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пв
петров виктор
Вы с такой помпой выложили &quot;автобиографическую справку&quot; об авторе статьи, будто бы, это какой-то весомый компромат ...  Что, по Вашему, эта &quot;справка&quot; доказывает?...  Каким образом она коррелируется со статьёй?...  Ангажированной уральской учительнице ответы на эти вопросы понятны, и она, по-педагогически, об этом написала...  А вот мне, не понятно, потому как, очевидно, не достаёт её педагогического опыта...
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4 час.
Александр Рожков
А чего вы так задергались то, ежели эта информация, по - вашему, ни чего не доказывает? Успокойтесь и выпейте валериановки.
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3 час.
Виктор
И какую только чушь сейчас не выдают различные ЛЖЕУЧЕНЫЕ. Скоро нас начнут убеждать в том, что земля-то плоская!!!
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