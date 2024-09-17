Ленин уничтожил образование в России

пв

петров виктор

Вы с такой помпой выложили "автобиографическую справку" об авторе статьи, будто бы, это какой-то весомый компромат ... Что, по Вашему, эта "справка" доказывает?... Каким образом она коррелируется со статьёй?... Ангажированной уральской учительнице ответы на эти вопросы понятны, и она, по-педагогически, об этом написала... А вот мне, не понятно, потому как, очевидно, не достаёт её педагогического опыта...