Юрий Кот "Необольшевицкие пропагандисты любят рассказывать про изданный в 1917 году ленинский декрет об учреждении нескольких высших учебных заведений.
Ленин уничтожил образование в России
Комментарии
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пв
петров виктор
Вы с такой помпой выложили "автобиографическую справку" об авторе статьи, будто бы, это какой-то весомый компромат ... Что, по Вашему, эта "справка" доказывает?... Каким образом она коррелируется со статьёй?... Ангажированной уральской учительнице ответы на эти вопросы понятны, и она, по-педагогически, об этом написала... А вот мне, не понятно, потому как, очевидно, не достаёт её педагогического опыта...
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4 час.
Александр Рожков
А чего вы так задергались то, ежели эта информация, по - вашему, ни чего не доказывает? Успокойтесь и выпейте валериановки.
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3 час.
Виктор
И какую только чушь сейчас не выдают различные ЛЖЕУЧЕНЫЕ. Скоро нас начнут убеждать в том, что земля-то плоская!!!
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2 час.
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