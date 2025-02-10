Тамбовская теннисистка стала победителем зимнего первенства республики Мордовия

Тамбовчанка завоевала золото в открытом теннисном турнире "Зимнее первенство республики Мордовия". В соревнованиях приняли участие 32 спортсменки из Москвы, Рязани, Тольятти, Тулы, Пензы, Саратова, Тамбова и другие города.
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