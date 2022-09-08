Daily Storm

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Украина ввела санкции против 606 российских депутатов, сенаторов, чиновников и силовиков

Украина ввела санкции против 606 российских депутатов, сенаторов, чиновников и силовиков

Кто конкретно попал в черный список, президент Владимир Зеленский не уточнилСовет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против 606 россиян.

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