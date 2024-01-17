Российский рынок снижается на фоне продаж в нефти и слабого рубля

Российский рынок открыл торги в среду, 17 января, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,09% до 3176,67 пункта, индекс РТС просел на 0,58% до 1134,7 пункта.
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