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Не приняв верительные грамоты у армянского п...осла, Путин слил Армению в канализацию

Не приняв верительные грамоты у армянского п...осла, Путин слил Армению в канализацию

Виктор Анисимов Не приняв верительные грамоты у армянского посла Путин фактически слил Армению в канализацию.

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Комментарии
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Екатерина Купчик
Вот пусть теперь опять будут под игом турецким. Забыли все, как их предки страдали. А Пашиняна они себе избрали и вот теперь пусть пожинают плоды....
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16 час.
Аудрюс
Что-то народ чуть ли не лифчики вверх начал кидать от радости, что Путин не принял верительные грамоты... А радости в этом мало! Нет то, что не принял это правильно... Просто Россия немало сил и средств вложила в Армению и теперь просто так взять и все сдать нашим &quot;партнерам&quot;?  А может проще взять и организовать в Армении &quot;оранжевую революуию&quot; на российский лад? Может хчатит сдавать территории западу? Прибалтика, Украина, Грузия-?, Респулики Средней Азии... Чуть было Беларусию не сдали, Молдавия на подходе... Так и будем сидеть и смотреть как нашу страну все сильнее окружают недружественные страны? Ведь самое интересное, что в этих странах не мало пророссийски настроенных людей! Может дешевле им помочь придти к власти, чем потом вести войны, как на Украине?
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15 час.
Евгений Филин
Верно!
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15 час.

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