Не приняв верительные грамоты у армянского п...осла, Путин слил Армению в канализацию

Аудрюс

Что-то народ чуть ли не лифчики вверх начал кидать от радости, что Путин не принял верительные грамоты... А радости в этом мало! Нет то, что не принял это правильно... Просто Россия немало сил и средств вложила в Армению и теперь просто так взять и все сдать нашим "партнерам"? А может проще взять и организовать в Армении "оранжевую революуию" на российский лад? Может хчатит сдавать территории западу? Прибалтика, Украина, Грузия-?, Респулики Средней Азии... Чуть было Беларусию не сдали, Молдавия на подходе... Так и будем сидеть и смотреть как нашу страну все сильнее окружают недружественные страны? Ведь самое интересное, что в этих странах не мало пророссийски настроенных людей! Может дешевле им помочь придти к власти, чем потом вести войны, как на Украине?