В Брянской области загорелся склад бывшего завода

В городе Дятьково Брянской области случился сильный пожар, информирует Telegram-канал SHOT. Сообщается, что за несколько километров от эпицентра происшествия видны клубы густого черного дыма.
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