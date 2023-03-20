Сенатор Пушков, комментируя визит Асада в ОАЭ, заявил, что от изоляции Сирии в арабском мире «остались рожки да ножки»

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя визит президента Сирии Башара Асада в ОАЭ, заявил, что от изоляции Дамаска в арабском мире «остались рожки да ножки».
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