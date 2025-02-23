Военнослужащие эвакуировали жителей населенного пункта Улаклы в ДНР

Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы Донецкой Народной Республики (ДНР) из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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