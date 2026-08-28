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Поставщик из Алтайского края привез на Сахалин говядину с кишечной палочкой

Поставщик из Алтайского края привез на Сахалин говядину с кишечной палочкой

Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса нашел в партии говядины, которую привезли на Сахалин из Алтайского края, нарушение микробиологического показателя.

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