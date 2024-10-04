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Бывший следователь из Забайкалья стал заместителем главного судебного пристава России

Бывший следователь из Забайкалья стал заместителем главного судебного пристава России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Русанова, бывшего начальника следственного управления СКР по Забайкальскому краю, заместителем директора Федеральной службы судебных приставов.

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