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Очередная большая пожежа под Киевом, на этот раз в селе Святопетровское Киевской

Очередная большая пожежа под Киевом, на этот раз в селе Святопетровское Киевской области. Сообщается, что под удар попали склады компании ПП «Санта-Украина», занимающейся дистрибьюцией на Украине морепродуктов компании «Санта Бремор».

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