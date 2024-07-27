Имеющихся сейчас сил достаточно для проведения СВО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о мобилизации в России речь не идет, тем самым в очередной раз подтвердив информацию о том, что имеющихся сейчас сил достаточно для проведения СВО.