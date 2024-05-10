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Замминистра обороны Иванов хочет сохранить роскошный уклад жизни: Из СИЗО - на Рублёвку

Замминистра обороны Иванов хочет сохранить роскошный уклад жизни: Из СИЗО - на Рублёвку

Адвокаты надеялись на перевод замминистра Иванова из СИЗО на Рублёвку - в его дом за 1 млрд рублей. И у них на это несколько причин, которые в конечном счёте должны были сохранить роскошный уклад жизни замминистра.

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