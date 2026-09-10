Отель «Мама» закрывается: европейские родители через суд выселяют взрослых детей

Как не хочется взрослеть! Вставать по утрам, зарабатывать деньги, платить за ЖКХ, самостоятельно решать, что приготовить на ужин…Еще совсем недавно именно европейцев нам ставили в пример: смотрите, мол, как правильно воспитывать детей .