Отель «Мама» закрывается: европейские родители через суд выселяют взрослых детей

Как не хочется взрослеть! Вставать по утрам, зарабатывать деньги, платить за ЖКХ, самостоятельно решать, что приготовить на ужин…Еще совсем недавно именно европейцев нам ставили в пример: смотрите, мол, как правильно воспитывать детей .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Экс-губернатор Ку...
- ЛБ Студентка выиграл...
- Е Женщина выиграла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым