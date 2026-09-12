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Ключевая ставка ЦБ 12 сентября 2026 , что будет с кредитами и ипотекой

Ключевая ставка ЦБ 12 сентября 2026 , что будет с кредитами и ипотекой

Ключевая ставка ЦБ на 12 сентября 2026 года составляет 14% годовых. Накануне, 11 сентября, Банк России решил не продолжать цикл смягчения денежно-кредитной политики и впервые после нескольких снижений сохранил ставку без изменений.

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