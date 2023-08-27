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Париж первым в Европе намерен запретить электросамокаты

Париж первым в Европе намерен запретить электросамокаты

В Париже с 1 сентября будет невозможно арендовать электрические самокаты. Как сообщает в воскресенье, 27 августа, телеканал RTBF, таким образом город станет первой европейской столицей, которая запретит услугу по прокату электросамокатов населению.

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