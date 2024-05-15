Пенсионерка из Братска лишилась квартиры и миллиона рублей, поверив аферистам

В Братске мошенники обокрали жительницу Падунского района, украв её квартиру и миллион рублей. 65-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала свою историю, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
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